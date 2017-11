Primeira fase do vestibular da Unesp tem 6,4% de abstenção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira fase do vestibular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) teve índice de ausentes de 6,4% nesta quarta-feira (15). Ao todo, 107.843 se inscreveram para concorrer a um total 7.365 vagas. Segundo os organizadores da prova, a taxa de abstenção é inferior à verificada na edição passada, quando 7,7% dos estudantes faltaram à prova. A primeira fase contou com 90 questões de múltipla escolha, passando por diferentes áreas: 30 questões de linguagens e códigos (língua portuguesa, literatura, língua inglesa, educação física e arte), 30 de ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e 30 de ciências da natureza e matemática (biologia, física, matemática e química). O resultado da primeira fase será divulgado em 1º de dezembro, quando os candidatos saberão se conseguiram se classificar para a segunda fase. A segunda etapa acontecerá em duas datas: 17 de dezembro, com questões sobre ciências humanas, ciências da natureza e matemática; e 18 de dezembro, com linguagens e redação.