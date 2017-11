Chapecoense e Vitória se enfrentam de olho na degola

MARCOS PEREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chapecoense e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 20h, na Arena Condá, com o pensamento em fugir da zona da degola do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time catarinense vive uma situação confortável e depende de poucos pontos para escapar do rebaixamento, os baianos precisam de um bom resultado para se afastar do grupo que envolve os quatro últimos colocados. Em 13º lugar, a Chapecoense vem de uma boa vitória sobre o Santos e não sabe o que é perder há seis rodadas —são três vitórias e três empates. Para escapar da Série B, mais dois pontos, em quatro rodadas, são suficientes. Do outro lado, o Vitória está invicto há quatro partidas e vem de um bom empate contra o vice-líder Grêmio em Caxias do Sul. Faltariam mais dois triunfos e um empate para fugir do rebaixamento. Para a continuidade do Brasileiro, a Chapecoense está mais tranquila. Depois de jogar em casa contra o Vitória, o time de Gilson kleina encara o Atlético-GO e o Bahia, fora, e recebe o Coritiba. Já o Vitória recebe o Cruzeiro e, posteriormente, visita a Ponte Preta e pega o Flamengo no Barradão. Para o duelo desta quinta, a Chapecoense terá o mesmo time que ganhou do Santos. Já o Vitória não poderá contar com o volante Fillipe Souto, expulso diante do Grêmio. Seu lugar será ocupado por Uillian Correia. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Douglas Grolli, Fabrício Bruno, Reinaldo; Amaral, Moisés Ribeiro, Canteros, Luiz Antonio; Arthur Caíque, Wellington Paulista. T.: Gilson Kleina VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Kanu, Bruno Bispo, Geferson; Uillian Correia, Ramon, José Welison, David; Neilton, Tréllez. Técnico: Vagner Mancini Estádio: Arena Condá Horário: 20h desta quinta-feira Juiz: Anderson Daronco (RS)