(foto: Rodrigo Fonseca/CMC)

Executivos do Banco Santander relataram a vereadores da cúpula da Câmara Municipal de Curitiba que a exposição “Cartografias da Diferença na Arte Brasileira”, realizada no Santander Cultural, em Porto Alegre (RS), e encerrada antecipadamente depois de uma série de protestos principalmente pelas redes sociais foi alvo de ameaças. O vice-presidente executivo do Santander, Conrado Engel, e a superintendente executiva de Relações Institucionais, Renata Zacarelli, foram recebidos, na terça-feira pelo presidente Serginho do Posto (PSDB) e pelos primeiro e segundo secretários, Bruno Pessuti (PSD) e Mauro Ignácio (PSB).

Repúdio

Na Câmara de Curitiba, a mostra gerou debates e foi alvo de uma moção de repúdio aprovada em plenário em 11 de outubro. No requerimento, a justificativa foi que a “exposição viabiliza, na verdade, o escárnio ao cristianismo e apologia a pornografia, a zoofilia e a pedofilia”. Os executivos do Santander explicaram que o banco “não defende nem propaga uma ou outra ideologia, valor ou crença” e que “ao inaugurar a exposição jamais houve a pretensão de transformá-la em palco ou motivo de discórdia, desavença ou de conflito hostil de ideias entre as pessoas”.

Perda

“Outro motivo que nos levou a fechar )a exposição) foi a falta de segurança. A gente teve ameaça de bombas no prédio, tivemos gerentes e colegas nossos agredidos”, revelou Renata Zacarelli. “Fechamos, mas no fim é a sociedade que perde com isso”, concluiu o vice-presidente do banco.

Narguilé

O uso do narguilé poderá ser proibido em espaços públicos abertos de Curitiba, como parques, praças e outros locais com aglomeração ou concentração de pessoas, segundo um projeto de lei aprovado em primeiro turno na sessão de terça-feira (14) da Câmara Municipal. A matéria autoriza sua utilização em tabacarias e estabelecimentos congêneres, vedada a permanência de menores de 18 anos nesses locais. De iniciativa do Dr. Wolmir Aguiar (PSC), a propota teve 17 votos favoráveis, 5 abstenções e deverá, após questionamentos levantados durante o debate, receber emendas para a segunda votação, na próxima segunda-feira (20).

Riscos

O texto ainda reforça a proibição da venda do narguilé e seus insumos, enquadrados como produtos fumígenos, a crianças e adolescentes. Uma emenda ao projeto, retirou do texto o dispositivo que também proibiria o uso do cachimbo em ambientes de uso coletivo privado com circulação de pessoas, total ou parcialmente fechados, como bares, restaurantes, hotéis, pousadas e áreas comuns de condomínios.

Convocação

O ex-senador Osmar Dias convocou reunião da direção estadual do PDT do Paraná para a próxima segunda-feira, em Curitiba. A pauta inclui a definição a nova composição da Comissão Estadual Provisória do PDT paranaense. Osmar deve ser reconduzido ao cargo de presidente estadual do PDT, como pré-candidato ao governo do Estado para as eleições de 2018.

Propina

Uma auditora fiscal da Receita Estadual de Laranjeiras do Sul e seu companheiro foram presos pela operação Pacman. Segundo o Ministério Público, há indícios de que a auditora e seu companheiro, que se passava por agente fiscal, ameaçavam contribuintes de aumentar indevidamente o valor de imóveis sujeitos ao pagamento de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), caso não recebessem vantagem.