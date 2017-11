Rolando Boldrin vai ‘falar’ com o homem do campo

SAIBA MAIS Governo lança campanha para erradicar o trabalho infantil

A estratégia escolhida pela Secretaria da Família foi usar o rádio e calendários de parede para sensibilizar principalmente a população do campo. O aparelho de rádio é importante canal de comunicação, presente nas pequenas propriedades e pode acompanhar o agricultor na lavoura ou no cuidado das pequenas criações. Também o calendário foi elaborado com ilustrações sobre o tema e fica sempre à vista da família.

O anúncio “O Menino da Porteira”, com música cantada por Sérgio Reis e locução de Rolando Boldrin, explica a importância da educação formal para a prosperidade da família, em contraposição ao trabalho na lavoura. É ressaltado o risco para a formação da criança que é privada de ir à escola para ajudar os pais com a terra. O desenvolvimento da campanha recebeu o apoio do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas).

A veiculação será feita durante um mês, em frequências FM e AM, além de rádios comunitárias. Cartazes anunciando o spot, de cerca de dois minutos, foram distribuídos na área rural das regiões com maior índice de trabalho infantil. Também foi afixado nas unidades socioassistenciais dos municípios e entregue em associações rurais, cooperativas, centros comunitários, igrejas e espaços de convivência.