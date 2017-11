Carro provoca acidente e depois capota no Pinheirinho

(foto: Rede News 24 Horas)

Um carro provocou um acidente e depois capotou na tarde desta quarta-feira (15) em uma via rápida do bairro Pinheirinho, em Curitiba. O motorista estaria embriagado.

O acidente foi na rua Francisco Raitani, a via rápida sentido centro, perto da esquina com a rua Ipiranga. O local do acidente fica perto de um radar e perto do Hospital do Idoso Zilda Arns.

Segundo testemunhas, o carro que provocou o acidente tinha várias latinhas de cerveja vazias no lado de dentro. Bombeiros foram acionados e tiveram que tirar pelo menos uma das pessoas de dentro das ferragens do carro capotado.