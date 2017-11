Papel de soldados do Exército em mortes no RJ será apurado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Ministério Público Militar do Rio abrirá investigação para apurar eventual participação de soldados do Exército na morte de sete homens durante operação policial nas favelas do Complexo do Salgueiro, região metropolitana do Rio, na madrugada do último sábado (11). Ainda pairam dúvidas com relação ao que ocorreu no episódio. A operação, no conjunto de favelas em São Gonçalo, foi capitaneada pela Core (Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil) e teve apoio de dois blindados e 17 homens do Exército. Tanto os policiais quanto os soldados negam terem atirado durante a ação. Sete homens, contudo, foram encontrados mortos na favela. O Exército informou que não abriria apuração interna. A investigação policial não tem atribuição para indiciar soldados do Exército.