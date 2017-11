João Gilberto é interditado judicialmente pela fila

A cantora Bebel Gilberto interditou na Justiça o pai, o cantor João Gilberto, que está com 86 anos e passa por problemas financeiros, publicou ontem o portal do jornal ‘O Globo’. A medida seria para proteger o artista, que vive sozinho no Rio e está com a saúde fragilizada pela idade. Bebel, que mora em Nova York, veio à cidade para tratar da questão. Segundo a notícia de O Globo, a iniciativa de Bebel, curadora do pai, foi no sentido de “pôr fim aos negócios temerários que João vinha sendo orientado a firmar, que resultaram na atual condição de quase miserabilidade do artista”. Mãe de Bebel, a cantora Miúcha, que se casou com João nos anos 1960 e mantém relação amigável com ele, disse à reportagem ter sido informada da interdição nesta quarta-feira. Ela contou que a filha está tentando “arrumar a vida do pai”.

Rehab

Kevin Spacey é visto em clínica de reabilitação para viciados em sexo

Após ser acusado de assediar jovens atores e também uma jornalista, Kevin Spacey começou a se tratar em uma clínica de reabilitação para viciados em sexo no Arizona, Estados Unidos. O ator foi fotografado no local e as imagens foram divulgadas pelo DailyMail. O ator começou a se tratar na clínica Meadows no início deste mês, e a mensalidade do local custa cerca de US$ 36 mil. As denúncias contra o protagonista de House of Cards começaram com o ator Anthony Rapp, de Star Trek, que disse ter sido assediado por Spacey aos 14 anos. Após o caso vir a tona, Spacey disse que não se lembrava do ocorrido, mas pediu desculpas e declarou que é homossexual.

Luto

Morre, aos 96 anos, o escultor Frans Krajcberg, no Rio de Janeiro

Morreu ontem, aos 96 anos, no Hospiral Samaritano do Rio de Janeiro, onde estava internado, o pintor e escutor de origem polonesa Frans Krajcberg, cuja obra, associada à preservação ambiental, usa troncos e raízes de árvores calcinadas. Ativista, Krajcberg lutou até o fim da vida contra a destruição de florestas desde que chegou sozinho ao Brasil, em 1948. Toda a sua família, de origem judia, foi morta em campos de extermínio nazistas.

Redes sociais

Neymar é clicado por fotógrafo em ensaio sensual

Para comemorar os seus 10 anos, a revista de moda masculina Man About Town convidou o jogador de futebol brasileiro Neymar Jr. para ser capa de sua edição. Os cliques em preto e branco foram feitos pelo renomado fotógrafo fashion Mario Testino e mostram o craque em posições sensuais e com pouca roupa. Em entrevista, que foi postada na íntegra no site da publicação, Neymar contou sobre a sua relação com Testino: “Ele trabalha com paixão e é possível ver isso pelas suas fotos. Possui um olho para a arte”. O jogador também comentou sobre os casos de assédio que vieram à tona: “Eu sou contra qualquer tipo de abuso! Seja de uma celebridade, de autoridades ou de qualquer outra pessoa, é errado”.

Cinema

Mulher-Maravilha ‘vence’ produtor acusado de abuso sexual

Na terça-feira, a atriz Gal Gadot , a Mulher-Maravilha dos filmes, deu um ultimato aos estúdios Warner Bros. e disse que não participaria da sequência de ‘Mulher-Maravilha’ se a produtora RatPac ajudasse a financiar o filme. Ela não queria a interferência do produtor Brett Ratner, sobre quem pairam diversas acusações de abuso sexual e assédio. Ontem, a atriz confirmou que a empresa de Brett Ratner está mesmo fora do filme. “ Todo mundo sabia que isso era o correto a se fazer. Mas não havia nada que eu pudesse dizer porque a decisão já estava tomada antes das notícias (sobre seu ultimato)”, esclareceu Gadot, em entrevista ao programa “Today Show”, da rede NBC.

Níver do dia

William Bonner

jornalista brasileiro

54 anos