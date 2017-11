Massa é indicado para representar o Brasil no Conselho da FIA

THIAGO ROCHA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Waldner Bernardo, o Dadai, presidente da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), vai indicar Felipe Massa para representar o país no WMSC (Conselho Mundial de Esporte a Motor) da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). A informação, publicada pelo site Diário Motorsport nesta quarta-feira (15), foi confirmada pela reportagem. O grupo que discute os assuntos mais relevantes do esporte a motor mundial será renovado em dezembro. Como se trata de um processo eletivo, o nome de Massa será submetido a votação para figurar no Conselho da FIA, que também escolherá o novo presidente —o francês Jean Todt tentará ganhar mais um mandato. A indicação é pioneira no cenário nacional, já que o procedimento padrão era o presidente da CBA indicar a ele próprio para compor o grupo. Próximo de se aposentar da Fórmula 1, já que não terá seu contrato renovado com a Williams, o piloto brasileiro recebeu o convite por parte da CBA antes mesmo de definir seu futuro na categoria. Em seu último GP do Brasil, no domingo (12), Massa terminou em sétimo lugar. A corrida de despedida será no próximo dia 22, em Abu Dhabi.