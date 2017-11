A Escola de Dança Teatro Guaíra reapresenta a montagem de ‘A Bela e a Fera’, espetáculo criado no ano passado para comemorar os 60 anos da Escola. As apresentações serão no Guairão) na próxima semana, dias 17, 18 e 19 de novembro, sexta e sábado às 20h30 e domingo às 18 horas.

Depois do sucesso no ano passado, o espetáculo ‘A Bela e a Fera’, montado para comemorar os 60 anos da Escola de Dança Teatro Guaíra (EDTG), volta ao palco para mais uma temporada. Baseado no conto de fadas ‘A Bela e o Monstro’, de Jeanne Marie ‘LePrince de Beaumont’ (1756), e inspirado no musical de animação ‘A Bela e a Fera’ (1991), de Walt Disney traz trilha sonora composta pelo músico Lauro Castro, com arranjos inspirados na criação original de Alan Menken.