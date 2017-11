Ciclista tenta recorde de velocidade na BR-277 a 200 km/h

No dia 26 de novembro, o ciclista profissional Evandro Portela irá tentar bater o recorde mundial de velocidade extrema em cima de uma bicicleta. O desafio será feito na BR-277, no vácuo de um carro em alta velocidade, com toda estrutura de segurança e apoio da Ecovia, Polícia Rodoviária Federal, DER-PR, e Prefeitura de São José dos Pinhais. Ele já pedalou a 184 km/h e agora quer atingir 200 km/h, a partir do Km 63 até o viaduto da Rui Barbosa, em São José dos Pinhais.