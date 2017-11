‘Murro em Ponta de Faca’ faz temporada no Zé Maria

Peça mostra grupo de exilados (foto: Lidia Ueta)

‘Murro em Ponta de Faca’, espetáculo de Augusto Boal, direção de Paulo José e realização do Espaço Cênico, faz temporada em Curitiba, no Teatro Zé Maria – O Teatro da Classe. Apresentações de hoje a 26 de novembro, de quinta a sábado às 20 horas e domingo às 18 horas.

A encenação mostra um grupo de exilados brasileiros em suas trajetórias pelo Chile, Argentina e França. Um relato do Brasil e da América Latina à época da Ditadura, em precisa radiografia histórica e temática universal, sob o olhar de Augusto Boal e Paulo José, dois grandes nomes do teatro no Brasil e no exterior. O espetáculo traz à cena os chamados anos de chumbo e a universal e pertinente temática do exílio.

Além das dez sessões do espetáculo, a produção oferece uma aula aberta de Iluminação, com Beto Bruel e dois debates com convidados interessados no assunto sobre a ditadura militar no Brasil. Integram o elenco: Abílio Ramos, Gabriel Gorosito, Sidy Correa, Nena Inoue, Patrícia Saravy e Raquel Rizzo.

Serviço:

‘Murro em Ponta de Faca’

Quando: 16 a 26/11, de quinta a sábado às 20h e domingo às 18h. : 19 e 26/11 (domingos) - Debate após o espetáculo com elenco, público e convidados. : 25/11, Aula Aberta de Iluminação, com Beto Bruel, das 15 às 18h.

Onde: Teatro Zé Maria (13 de Maio, 655)

Entrada: Franca