Sine Araucária cadastra interessados em cursos profissionalizantes

O Sine de Araucária realiza a inscrição (até 20 de novembro) de interessados em concorrer a 25 vagas ofertadas pelo Senac para os cursos profissionalizantes de Assistente de Recursos Humanos e Recepcionista. Os selecionados terão formação na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE). Para o cadastro, o interessado deve se dirigir ao Sine (Rodovia do Xisto, nº 5815 – junto à SMTE) com CPF e RG. A seleção será realizada pelo Senac e os cursos são gratuitos.

Sexta-feira

Finais da Copa Evangélica de Futsal de Pinhais foram antecipadas

Os jogos finais da 5ª Copa Evangélica de Futsal acontecem amanhã no Ginásio Poliesportivo Tancredo de Almeida Neves, localizado no bairro Centro em Pinhais. O evento é promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, por meio do Departamento de Esporte e Lazer. Os jogos estavam previamente marcados para dia 2 de dezembro, mas atendendo a solicitação das equipes envolvidas a coordenação da competição adiantou os jogos para amanhã no período noturno.

Esporte

Campeonato de rugby reúne alunos da rede municipal de Campo Largo

Na terça-feira, alunos de nove escolas da Rede Municipal de Ensino de Campo Largo se reuniram na Vila Olímpica Antonio Lacerda Braga para participar de um Campeonato de Rugby. A modalidade está sendo praticada pela primeira vez nas escolas municipais, mas já desperta o gosto das crianças. O campeonato foi aberto para a participação de todas as escolas da rede, e nove se inscreveram, com 11 equipes participando da competição. O projeto tem parceria com a CCR Rodonorte junto com a Secretaria Adjunta de Esporte.

São José dos Pinhais

Demutran alerta para bloqueios no trânsito neste domingo

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, através do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), informa aos motoristas e pedestres que domingo, a partir das 8 horas, haverão bloqueio de vias do Centro de São José dos Pinhais, em decorrência da Caminhada Cuide-se Agora, Cuide-se Sempre. Os bloqueios totais ocorrerão nas proximidades do Ginásio de Esportes Ney Braga e nas vias indicadas no mapa indicativo. O Demutran orienta que os motoristas redobrem a atenção.