‘Hoje é Dia de Rock’, de Gabriel Villela, estreia amanhã

Ator Rodrigo Ferrarini: figurino é um dos destaques da peça (foto: VitorDias/divulgação)

Gabriel Villela, um dos mais talentosos artistas da cena teatral brasileira, estreia novo espetáculo no Teatro Guaíra. A montagem ‘Hoje é Dia de Rock’, texto do dramaturgo José Vicente, abre temporada do Teatro de Comédia do Paraná dia 17 de novembro e segue até dia 17 de dezembro, de quinta-feira a sábado, às 20h30 e domingo, às 19 horas, no Guairinha.

Villela, que está em Curitiba desde o início do mês de setembro, assina direção, cenários e figurinos. Para a montagem do espetáculo foram criadas mais de 100 peças, incluindo figurinos, cenários e adereços, todos com muito requinte nos detalhes, trabalho artesanal realizado pelas mãos abilidosas do aderecista José Rosa, que acompanha Villela há 12 anos.

Gabriel Villela é um dos principais diretores teatrais do Brasil, além de cenógrafo e figurinista. Está é a segunda vez que realiza um trabalho para o Teatro de Comédia do Paraná. Em 1997 montou, no Teatro Guaíra, a peça Aurora de Minha Vida, de Naum Alves de Souza, que foi um grande sucesso. Em seu currículo constam mais de 40 espetáculos, entre eles, Macbeth, A Falecida, Ópera do Malandro, Romeu e Julieta, Esperando Godot. Sua produção mais recentemente é a tragicomédia, Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, que estreou em outubro, em Tucarena, São Paulo, e este mês volta ao mesmo palco, tendo como protagonista, o ator Malvino Salvador.

“Gabriel Villela nos presenteia com esta maravilhosa fábula, construída com talento, delicadeza e amor. Resultado de um trabalho coletivo competente das equipes de criação e de produção, aliada a um elenco paranaense de atores talentosíssimos. ‘Hoje é Dia de Rock’, é um espetáculo para os olhos, para a alma e para o coração!”, diz Monica Rischbieter, Diretora Presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra.

O Teatro de Comédia do Paraná, projeto do Centro Cultural Teatro Guaíra e Secretaria de Cultura selecionou para a montagem de Hoje é Dia de Rock os atores: Arthur Faustino, Cesar Mathew, Evandro Santiago, Flávia Imirene, Helena Tezza, Kauê Persona, Luana Godin, Matheus Gonzáles, Nathan Milléo Gualda, Paulo Henrique dos Santos, Pedro Inoue, Rodrigo Ferrarini, Rosana Stavis.

Os atores foram preparados por Marco França, que também atua na peça, e além de ator é músico multi-instrumentista, premiado diversas vezes. Trabalhou com importantes profissionais, entre eles Ernani Maletta, Babaya, Francesca Della Monica, Helder Vasconcelos, Zeca Baleiro, Kika Freire, Débora Dubois, Márcio Aurélio e Gabriel Villela. Este ano realizou o musical Roque Santeiro, em cartaz no Teatro da FAP, Rio de Janeiro.

Teatro de Comédia do Paraná (TCP) foi criado em 1963 com a finalidade de orientar e coordenar as atividades teatrais do Teatro Guaíra. Realizou inúmeras produções e fomentou a arte no Estado.

“A cultura paranaense vive um momento histórico, e esta nova produção do TCP vem comprovar isso. Trabalhamos para o retorno do TCP, para a consolidação do Profice, a implantação do Palcoparaná e a contratação dos músicos para a Orquestra Sinfônica do Paraná e bailarinos para o Balé Teatro Guaíra. O Plano Estadual de Cultura foi aprovado e o Governador Beto Richa sancionou. E agora o Teatro de Comédia do Paraná apresenta esse espetáculo que, com certeza, entra para a galeria das grandes produções realizadas no Paraná”, diz João Luiz Fiani, Secretário da Cultura do Paraná.

Serviço

Hoje é Dia de Rock - Teatro de Comédia do Paraná

Quando: 17 de novembro a 17 de dezembro, de quinta-feira a sábado, às 20h30 e domingo, às 19h.

Onde: Auditório Salvador Ferrante, Guairinha (Rua XV de Novembro, 971)

Quanto: R$ 20,00

Ficha técnica

Hoje é dia de Rock

Texto: José Vicente

Direção, Cenografia e Figurinos: Gabriel Villela

Diretor Assistente: Ivan Andrade

Direção Musical, arranjos e preparação: Vocal Marco França

Assistente de figurinos e aderecista: José Rosa

Iluminação Wagner Correa