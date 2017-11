Globo prepara modelo dominical para programação de sábado

A partir de 2018, uma faixa da Globo nas tardes de sábado passará a ganhar programas com formato de temporada. Um modelo de grade tal qual o observado aos domingos, após o ‘Esporte Espetacular’, composto por atrações como ‘Tamanho Família’, ‘Superstar’, ‘Escolinha do Professor Raimundo’, ‘Os Trapalhões’... Só que a ideia é abrir o leque e não ficar apenas sob o guarda-chuva do entretenimento. O departamento de esportes também produzirá produtos, começando com uma série especial de Glenda Kozlowski, que está sendo gravada na Rússia. O fato é que a Globo possui vários projetos aguardando o momento certo para entrar em produção, criados por seus diversos setores. Uma fila a perder de vista. É claro que somente o horário dos sábados não vai resolver o problema, mas já é um passo importante e motiva ainda mais o seu pessoal.

Tensão máxima (1)

Os últimos dias voltaram a acusar temperaturas muito elevadas na redação da Record em São Paulo. Uma produtora, à beira de um ataque de nervos, não suportou a pressão e deixou o local chorando. Disse que ia procurar um médico e pedir para se afastar um tempo das atividades porque não estava aguentando mais.

Tensão máxima (2)

Aliás, o volume alto na redação da Record virou uma coisa muito “normal”. Na segunda-feira, em mais um dia tenso, a vítima foi a coordenadora de rede Cláudia Marques. Em todos esses episódios, uma vez mais, a chefe de redação Luciana Barcellos aparece como protagonista. É sempre apontada com culpada de tudo. “Continua um inferno isso aqui”, afirma um repórter. A Record diz desconhecer qualquer tipo de desavença nos interiores do seu jornalismo em SP.

Bial de volta

Pedro Bial voltará aos estúdios da Globo-SP na próxima terça-feira para retomar as gravações do seu programa. O apresentador do ‘Conversa’ ainda está cumprindo licença-paternidade.

Tudo pronto

Começam na segunda que vem, em cidades de Minas Gerais, as gravações da minissérie de Ricardo Linhares, ‘Se eu fechar os olhos agora’, que estreia na Globo em janeiro de 2019. Catas Altas foi escolhida como locação principal. Todo o elenco, encerrado o trabalho de preparação, viaja no próximo fim de semana.

Grande Lima

‘O Outro Lado do Paraíso’ tem um trabalho de elenco dos mais significativos, ainda mais para uma novela em seu início. Entre os tantos, Lima Duarte. Ele e Marieta Severo, na cena do “meto-lhe uma bala na testa”, foi para entrar na história.

Dobrado

As equipes do ‘Câmera Record’ já estão produzindo as retrospectivas do Jornalismo e dos Famosos que vão ao ar em dezembro. Patrícia Costa e Salcy Lima estão cotadas para apresentar o programa com as celebridades que deram o que falar.

Bem cotada

Lorena Queiroz, protagonista de “Carinha de Anjo”, tinha contrato por obra e deixou o SBT após o encerramento das gravações. Mas a emissora não descarta convidar a menina para novos trabalhos e ela poderá inclusive aparecer na segunda fase de “As Aventuras de Poliana”.

Maisa

Já Maisa Silva, após “Carinha”, tem presença confirmada na segunda fase de “Poliana”. Agora, no entanto, férias.

Tem data

A Rede TV! marcou para 5 de dezembro a gravação do especial em homenagem ao centenário de Chacrinha. Com direção de Leleco Barbosa, filho do Velho Guerreiro, vai ao ar dia 24 do mesmo mês.

Contra o tempo – A Globo tem feito todos os esforços para retomar as gravações de ‘Deus Salve o Rei’, substituta de ‘Pega Pega’, após o incêndio que destruiu o galpão-cenário da novela na semana passada. Neste momento, a ideia é ocupar um estúdio convencional dos Estúdios Globo, possivelmente o “A”, e disparar as gravações em no máximo 15 dias, já com alguns cenários reconstruídos. (Johnny Massaro viverá o príncipe Rodolfo em ‘Deus Salve o Rei’.

C´est fini

No grupo de discussão de ‘Tempo de Amar’ existiram reclamações sobre a falta de um núcleo de humor e em ‘O Outro Lado do Paraíso’, pelo menos até aqui, também não apareceu nada parecido. Caso para se pensar: será que, agora, existe essa necessidade? Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!