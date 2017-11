Estudo realizado pela consultoria norte-americana Tractica revela que reconhecimento e autenticação de impressões digitais, íris e voz deve atingir um mercado de US$ 15,1 bilhões em 2025, com receita acumulada de US$ 69,8 bilhões em dez anos. Em 2016, era de apenas US$ 2,4 bilhões. Na opinião de Kerry Reid, vice-presidente global de vendas da HID Biometrics “estamos avançando muito no setor financeiro da América Latina – em que os países são ainda bastante suscetíveis a fraudes”.

Crescimento II

O Consórcio Araucária, empresa associada à BR Consórcios, com atuação no Paraná e Santa Catarina, obteve crescimento de 11% nas vendas gerais de consórcios no período de janeiro a setembro de 2017, na comparação com o mesmo período de 2016. O destaque ficou para o segmento de motos, que cresceu 25%, automóveis 14% e imóveis, 8%.

Prêmio

A Youtz – Educação Complementar ficou em segundo lugar no Prêmio Sinepe/PR de Inovação de 2017 com o projeto “Inovação e Mudança na Aprendizagem”, na categoria de Cursos Livres. O projeto contou um pouco sobre o início das pesquisas, testes e aplicações de parte da metodologia Youtz, bem como os resultados obtidos e projeções de continuidade. A escola começou suas atividades no ano passado e teve a oportunidade de se inscrever pela primeira vez em 2017.

Congresso

Na próxima terça-feira (21), acontece em Curitiba a cerimônia de abertura do XIV Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais. O evento, que terá início às 18h30 na Ópera de Arame, contará com a presença de Jaime Lerner e Sérgio Moro como conferencistas, além de outras autoridades nacionais e locais como a Ministra da Advocacia-Geral da União Grace Mendonça, o governador do Paraná Beto Richa, o prefeito de Curitiba Rafael Greca e o presidente da OAB Nacional Claudio Lamachia. Durante a cerimônia, o público ainda assistirá à entrega do prêmio Raymundo Faoro aos familiares do procurador Algacir Teixeira de Lima – procurador do município de Chopinzinho (Sudoeste do Paraná) morto em 2015 a mando do então prefeito da cidade Leomar Bolzani.

* A partir da próxima sexta-feira (17), a Rede BandNews FM estreia seu primeiro programa totalmente voltado ao mercado de turismo, o “Partiu, BandNews!”. Produzida e apresentada pelo jornalista André Coutinho, a nova atração vai abordar o universo das viagens com informação, curiosidades e serviços, sempre com a participação da equipe de colunistas da emissora e, principalmente, com a interação dos ouvintes.

* A Rede Massa | SBT, afiliada do SBT no Paraná, anuncia a sua primeira websérie, “Desafiando Chefs”, um projeto multiplataformas, que será veiculado no Portal Massa News e no site da Rede Massa, que possuem mais de 6 milhões de acessos por mês. A primeira temporada, que consiste em um período de 90 dias e será disponibilizada em formato de pílulas no portal, foi desenvolvida especialmente para a JDE, holding detentora da marca Café Damasco, e os chefs convidados terão que desenvolver pratos salgados, drinks e sobremesas com um ingrediente inusitado: o café.

* O ParkShoppingBarigüi inaugura decoração de Natal com tema “O Incrível Jardim de Natal” com musical especial: o espetáculo “Believe in Shine”.