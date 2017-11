(foto: FabianoGuma)

De 16 a 19 de novembro o Paraná recebe o 26º Encontro Sul-Brasileiro de Veículos Antigos. Considerado um dos maiores eventos no segmento de veículos antigos da América Latina, o Sul-Brasileiro deste ano será realizado no Exportrade Convention Center (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454) em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba/Paraná. O evento tem como objetivo divulgar e expor a todos os seus participantes e visitantes a importância do automóvel para a construção e desenvolvimento da sociedade moderna durante o último século, e reforçar a posição destes veículos como bens de alto valor histórico e cultural