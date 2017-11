São Paulo perde para o Grêmio e fica a seis pontos do Z-4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo perdeu para o Grêmio por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (15), em Porto Alegre, e completou três partidas sem vitória —os outros dois resultados foram empates. O gol do triunfo da equipe gaúcha foi marcada pelo zagueiro argentino Kannemann, aos 33 minutos do primeiro tempo. O time paulista teve um gol de Lucas Pratto anulado por impedimento. Com o resultado, o São Paulo continua na 11ª colocação, com 45 pontos, e vê diminuir a sua diferença para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Agora são seis pontos de vantagem para a 17ª colocada, a Ponte Preta. Jogando em casa nesta quarta, o time campineiro fez 2 a 1 sobre o Atlético-PR e subiu para 39 pontos. Antes do início da rodada, o São Paulo tinha nove pontos de frente para o Sport, que era o 17º. O time de Recife só entra em campo nesta quinta (16), contra o Palmeiras. Vindo de dois empates, contra Chapecoense e Vasco, o São Paulo entrou em campo sabendo que uma vitória praticamente o livraria de qualquer chance de rebaixamento. Porém, no primeiro tempo pouco criou e viu o Grêmio tomar as principais iniciativas jogando com todos os seus titulares. Mesmo melhor, a equipe gaúcha tinha dificuldades para finalizar. Tanto que o gol saiu em uma jogada confusa. Após Sidão afastar mal uma cobrança de escanteio, Geromel recebeu um passe pelo lado direito da área e bateu cruzado. Com o goleiro são-paulino caído, Arboleda tentou tirar e acabou jogando em cima de Kannemann. No segundo tempo, o Grêmio continuou superior e foi muito mais incisivo. Tanto que até os 16 minutos criou duas boas chances de ampliar o marcador. No primeiro, Ramiro mandou para fora um rebote de Sidão depois de chute forte de Edílson. No segundo, Rodrigo Caio conseguiu afastar um cruzamento bem perigoso. Aos 27 minutos, Pratto recebeu lançamento dentro da área e marcou o gol. Mas o lance já estava parado por impedimento. Aos 47, o atacante argentino teve a última chance para empatar, mas acabou parando em Marcelo Grohe. O zagueiro Arboleda e o meia Hernanes receberam o terceiro cartão amarelo e não enfrentarão o Botafogo no domingo (19), às 17h, no Morumbi. GRÊMIO Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Kannemann e Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro (Michel) e Luan; Fernandinho (Everton) e Lucas Barrios (Jael). T.: Renato Gaúcho SÃO PAULO Sidão, Araruna (Gilberto), Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros (Júnior Tavares), Maicosuel (Lucas Fernandes), Hernanes e Marcos Guilherme; Pratto. T.: Dorival Júnior Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR) Cartões amarelos: Jucilei, Arboleda e Hernanes (SAO); Fernandinho (GRE) Gol: Kannemann (GRE), aos 32min do primeiro tempo