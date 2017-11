Série especial da S10 celebra 100 anos da picape Chevrolet

Modelo traz gravata vintage Chevrolet e itens exclusivos de acabamento (foto: Divulgação)

Inspirada pelas picapes do passado, a S10 100 Years recebeu diversos adereços exclusivos. A cor Blue Steel e rodas, ambas exclusivas da versão. O emblema que aparece na grade, no tampão traseiro e nas laterais tem o formato atual, mas com o fundo e a tipografia dos emblemas da década de 1920. A S10 100 Years é baseada na versão High Country, topo de linha da picape. Então o conjunto mecânico será o mesmo: 2.8 turbodiesel de 200 cv de potência e 51 kgfm de torque máximo, acompanhado da transmissão automática de seis marchas, com tração 4x4. Os itens de série incluem direção elétrica, controle de tração e de estabilidade, monitoramento de pressão dos pneus, rodas de liga leve de 18 polegadas, sensor de chuva, ar-condicionado automático, volante multifuncional, bancos revestidos de couro, acendimento automático dos faróis, controlador de velocidade, entre outros. Para ser um desses 450 proprietários basta desembolsar R$ 187.590.