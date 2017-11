Em casa, Cruzeiro cede empate ao Avaí no fim do jogo

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro saiu perdendo para o Avaí, conseguiu a virada, mas acabou cedendo empate em 2 a 2 no fim em duelo nesta quarta (15), no Mineirão, válido pela 35ª rodada do Brasileiro. Um dos nomes da partida foi o garoto Judivan, de 22 anos. Após conviver com uma gravíssima lesão no joelho que o deixou longe dos gramados por dois anos e meio, o atacante entrou na etapa final e anotou o segundo gol celeste. Apesar das poucas chances criadas, o Avaí foi quem abriu o marcador no primeiro tempo. O time catarinense teve cobrança de pênalti após toque de Henrique no atacante Rômulo. Júnior Dutra cobrou mal, mas converteu. Os anfitriões já eram melhores no primeiro tempo, mas só conseguiram balançar as redes na etapa final. Na assistência de Diogo Barbosa, Thiago Neves pegou a sobra e deixou tudo igual. Aos 29 minutos, Judivan entrou em campo. Em pouco tempo, o atacante participou de lance que gerou um pênalti para o Cruzeiro —escolhido para bater, ele garantiu a virada. A noite parecia perfeita aos cruzeirenses até que Júnior Dutra voltou a marcar. No apagar das luzes, aos 47 minutos, o atacante do Avaí cabeceou para o fundo do gol após cruzamento de Caio César. Com o resultado, o Cruzeiro chega a 55 pontos e se mantém no G-5. Já o Avaí, na briga contra o rebaixamento, segue na vice-lanterna, com 36 pontos. CRUZEIRO Fábio; Rafael Galhardo (Bryan), Léo, Digão e Diogo Barbosa (Judivan); Henrique e Lucas Romero; Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Jonata (Elber). T.: Mano Menezes. AVAÍ Douglas Friedrich; Maicon, Alemão, Betão e João Paulo; Judson, Simião, Pedro Castro (Luanzinho) e Marquinhos (Caio); Júnior Dutra e Rômulo (Maurinho). T.: Claudinei Oliveira. Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS) Cartões amarelos: Digão, Léo, Thiago Neves (CRU); Judson, Douglas (AVA) Gols: Júnior Dutra (AVA), aos 21min do primeiro tempo; Thiago Neves (CRU), aos 13min, Judivan (CRU), aos 33min, e Júnior Dutra (AVA), aos 47min do segundo tempo