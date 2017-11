Glamour à beira-mar em Miami

O SeaView Hotel está localizado numa área espetacular e exclusiva de Bal Harbour SeaView - Vista do quarto SeaView - Varanda da piscina SeaView - Recepção SeaView - Praia particular SeaView - Piscina SeaView - Pergula da piscina SeaView - Lobby SeaView - Fachada do hotel SeaView - Entrada da praia particular

Recordar é viver. Essa é a primeira coisa que vem à mente ao chegar no lobby do SeaView Hotel em Miami, mais precisamente em Bal Harbour um destino exclusivo de luxo. O prédio um dos mais antigos da praia – construído em 1948 -, ainda traz uma aura nostálgica e envolvente de um passado glorioso. Parece um cenário de filme antigo daqueles que a gente revê na Sessão da Tarde, onde romances começam na pérgula da piscina ou com pôr do sol na beira da praia.

Mas atenção: as recordações do passado ficam por aí. Recentemente foi realizada uma renovação total em todos os 220 quartos e agora o hotel apresenta uma decoração contemporânea que dá a sensação de frescor praiano. O lobby foi totalmente modernizado, com novo mobiliário, piso e cores modernas, enquanto a famosa área externa foi alterada para proporcionar um espaço adicional para os hóspedes durante o café da manhã, à tarde e para coquetéis.

O SeaView tem uma praia privativa e 50 cabanas no estilo Key West, ao redor de uma piscina olímpica aquecida. A propriedade também oferece cafeteria em estilo anos 60, ao lado da piscina, que serve os afamados milkshakes e sanduíches tuna melt, marcas registradas do hotel.

A localização do hotel também é privilegiada. Bal Harbour é um dos locais mais exclusivos de Miami. Um cantinho charmoso na final da praia de Miami Beach com pouco mais de dois quilômetros de extensão e uma população de apenas 3 mil pessoas. Um local tão especial assim custa caro e lá não é diferente. Bal Harbour foi feito sob medida para o viajante que procura lazer e diversão sem preocupações tolas, como a fatura do cartão de crédito no final do mês.

O balneário de Bal Harbour tem areias brancas e águas cristalinas. Como a areia é muito macia, eles investiram num calçadão arborizado com uma pista de corrida para que mora lá. Aliás, a praia é um privilégio para quem mora ou está hospedado no local. Não que seja proibida, mas para quem não mora na região é difícil chegar uma vez que não há estacionamentos públicos para a invasão da “turma da farofa”. Ir para Bal Harbour e se hospedar no SeaView Hotel é um programa privilegiado para quem viaja para Miami. Mais informações sobre o destino: www.balharbourflorida.com

Paraíso gastronômico

Para ninguém ficar pensando que Bal Harbour é só compras e praia, a cidade também promove sessões de cinema ao ar livre e exposições de arte pública pelas ruas da cidade. Na área gastronômica as opções são incríveis e uma das melhores pedidas é certamente o japonês Makoto. O domínio culinário do Chef Makoto Okuwa, está localizado dentreo do Bal Harbour Shops.

O Makoto foi listado no Guia Restaurante Business 2016, entre os maiores restaurantes independentes nos Estados Unidos e honra a filosofia e a culinária japonesa. Utiliza somente ingredientes frescos e requintados e seus clientes são recebidos com uma experiência gastronômica única, design elegante em tons de terra e um mural original pintado à mão. Programa obrigatório. (RB)

Makoto: Bal Harbour Shops 9700 Collins Ave., Suite 107 - Bal Harbour, FL 33154 (305) 864-8600

