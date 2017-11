Jucilei lamenta primeiro tempo ruim e projeta recuperação em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRES) - A série invicta do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi interrompida depois de cinco jogos. O resultado que brecou a ascensão tricolor aconteceu nesta quarta-feira (15), em Porto Alegre. Pela 35ª rodada, o Grêmio dominou o primeiro tempo, fez 1 a 0 com justiça e precisou administrar o placar na etapa final. Os são-paulinos até mostraram um futebol melhor na segunda etapa, mas a evolução foi tardia. Assim, o objetivo de alcançar 47 pontos foi adiado mais uma vez. "Nosso pacto era chegar à meta de 47 pontos. Não foi possível nessa rodada por um primeiro tempo muito abaixo, sem a cara do São Paulo. No segundo tempo, dominamos o jogo e ficamos perto de um melhor resultado. Jogar aqui é muito difícil", analisou o volante Jucilei, ainda no gramado da Arena do Grêmio. Para melhorar a equipe e até sufocar o Grêmio, com um gol anulado e duas grandes defesas de Marcelo Grohe em chances de Lucas Pratto, o técnico Dorival Júnior precisou mudar no intervalo. Saiu Maicosuel, apagado, e entrou Lucas Fernandes, que deu nova dinâmica ao time. Júnior Tavares, que entrou na vaga de Petros, também ajudou a qualificar a posse de bola no ataque, mas foi pouco. Agora, a próxima oportunidade de quebrar a marca de 47 pontos será no domingo (19), às 17h, no Pacaembu. O adversário será o Botafogo e, para Jucilei, a vitória é obrigação: "Precisamos ganhar o próximo jogo em casa e sair logo dessa situação de perigo". No duelo contra os cariocas, Dorival não poderá contar com os suspensos Arboleda e Hernanes, que levaram o terceiro amarelo contra o Grêmio. Por outro lado, Militão volta após ser expulso contra o Vasco e Cueva é esperado após servir a seleção peruana.