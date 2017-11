Phoenix encerra o Popload Festival com vocalista no meio da galera

AMANDA NOGUEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Escolhida para encerrar o Popload Festival nesta quarta-feira (15), Phoenix despejou um show vibrante sobre um público que, mesmo castigado pelo sol e gasto por apresentações anteriores como os de Daughter e PJ Harvey, dançou e cantou entusiasmado com os hinos indies dos franceses. A banda subiu no palco montado no Memorial da América Latina sem medo de gastar seus hits: logo nos primeiros 15 minutos de show tocaram "Lasso" e "Liztomania", que se tornaram sucessos radiofônicos. "A gente ama voltar aqui, toda vez que a gente vem vocês cantam juntos, você são os melhores, eu não digo isso toda noite", retribuiu o vocalista Thomas Mars já na metade do show. Um telão multicolorido, fumaças laterais e luzes sincronizaras com as batidas das canções elevavam o potencial catártico. Houve momentos menos afetuosos, como quando a banda disparou no clima disco do álbum mais recente, "Ti Amo", lançado neste ano. Com "Ti Amu Di Piu", inclusive, que a banda encerrou a apresentação, após tocar mais hits como "Girlfriend", "Armistice" e "Rome". Mars terminou o show fazendo um mosh sobre o público, mandando beijos e bebendo cerveja da galera no meio da pista premium. Essa é a quinta passagem dos franceses ao Brasil e não é a primeira vez que eles tocam no Memorial. A banda se apresentou no mesmo local em sua primeira vinda ao país, em 2007, como atração do Nokia Trends.