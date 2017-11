Vasco e Atlético-MG empatam e dão folga aos rivais no G-7

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - De olho em uma vaga na próxima Libertadores, Vasco e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta quarta (15), em São Januário, e ajudaram os rivais na luta pelo G-7 do Brasileiro. Principais postulantes a entrarem no seleto grupo, as equipes deixaram Botafogo e Flamengo em boas condições de disparar na disputa a três rodadas do fim do campeonato. Com o resultado, o Vasco chega aos 50 pontos e se mantém na 8ª posição. Já o Atlético-MG pula para 9º, com 47 —o Bahia joga nesta quinta (16) e pode retomar vaga. O Vasco mandou na maior parte do primeiro tempo e foi quem abriu o placar. Em cobrança de escanteio, Evander colocou a bola na cabeça de Andres Rios, que fuzilou Victor. O goleiro do Atlético-MG ainda tentou alcançar a bola, mas não conseguiu: 1 a 0, aos 25 minutos. O Atlético-MG só conseguiu reagir na etapa final. Logo aos 7 minutos, após vacilo de Nenê, que perdeu bola ao tentar drible na entrada da área, Leonardo Silva deu belo passe para Fred, que não perdoou —chute cruzado sem chance para o goleiro do Vasco. Após o empate, o time de casa foi de vez para o ataque, mas parou em um dos grandes nomes do jogo: o goleiro Victor. O atleticano fez belíssimas intervenções e segurou o Vasco no segundo tempo. A principal defesa ocorreu aos 26 minutos, em chute de Paulinho, de dentro da grande área. Agora, os cariocas projetam o próximo duelo, no domingo (19), quando visitará o Atlético-PR. Já os mineiros recebem o Coritiba, no Independência, no mesmo dia. VASCO Gabriel Félix; Madson (Gilberto), Paulão, Breno e Henrique; Wellington, Evander (Caio Monteiro), Pikachu (Wagner) e Nenê; Paulinho e Andres Rios. T.: Zé Ricardo ATLÉTICO-MG Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Bremer e Fábio Santos; Adilson (Yago), Elias, Otero e Valdívia (Roger Bernardo); Robinho e Fred. T.: Oswaldo de Oliveira Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (SP) Cartão amarelo: Evander (VAS) Gols: Andres Rios (VAS), aos 25min do primeiro tempo; Fred (CAM), aos 7min do segundo tempo