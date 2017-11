'A maioria não acreditava e me fortaleci com isso', diz Carille após título

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão paulista e brasileiro no primeiro ano como técnico do Corinthians, Fábio Carille foi "homenageado" por jogadores e comissão técnica minutos após a conquista nesta quarta (15). Durante entrevista coletiva pós-vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, que garantiu a taça, o treinador recebeu um banho de água, cerveja e isotônico na sala de imprensa da Arena Corinthians. Logo depois, Carille ainda tirou uma selfie com o grupo para marcar a conquista de 2017. Antes de ser molhado pelos comandados, Carille falava sobre ter sido desacreditado ao longo do ano. No início da temporada, o Corinthians foi apontado a quarta força do futebol paulista. "Eu vi com naturalidade o questionamento, desconfiança, dizendo que o Fábio não entende nada de futebol..." Após o banho, o treinador retomou a entrevista e manteve o assunto. "A maioria não acreditava e me fortaleci muito com isso. Foi uma faculdade para mim, momentos de incerteza, mas conquistando campeonatos. É emocionante demais", disse Carille. O treinador corintiano chegou a narrar o período da vida no qual precisou decidir se seguiria no futebol. "Ainda estou pensando muito nas coisas. Comecei a lembrar lá de trás, dos meus amigos, de quando cheguei de Sertãozinho aos 12 anos, depois, aos 19, com a decisão de trabalhar ou não no futebol. É emocionante demais e passa um filme. Fiz questão de dividir isso. Meus amigos, meu pai."