Com homenagem a Guerrero e Cueva decisivo, Peru vai à Copa após 36 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 36 anos de espera, finalmente o Peru está de volta a uma Copa do Mundo. Jogando em um Estádio Nacional do Peru abarrotado de torcedores fanáticos, a seleção local venceu a Nova Zelândia por 2 a 0 nesta quinta-feira (16) e foi a última das 32 seleções a conseguir a classificação para o Mundial da Rússia, em 2018. Jefferson Farfán e Christian Ramos fizeram os gols dos sul-americanos. A última vez que o Peru tinha estado em uma Copa foi em 1982. Antes, a seleção também havia participado dos Mundiais de 1930, 1970 e 1978. A melhor performance da equipe foi no evento realizado no México, em que o Peru foi eliminado nas quartas de final para a seleção brasileira, que viria a ser tricampeã naquela edição. O primeiro gol do Peru veio acompanhado de muita emoção. O são-paulino Cueva fez boa jogada individual pelo lado esquerdo e tocou na entrada da área. Livre, Farfán apareceu para chutar forte e abrir o marcador aos 27 minutos da primeira etapa. Na comemoração, o jogador do Lokomotiv Moscou correu para o banco de reservas, pegou uma camisa de Paolo Guerrero e chorou agarrado a ela no gramado. O capitão da equipe está desfalcando a seleção peruana devido a uma suspensão temporária por doping. Após o intervalo, a Nova Zelândia voltou melhor e teve duas boas chances de empatar a partida e ficar em vantagem, já que o jogo de ida terminou sem gols. No entanto, foram os donos da casa que fizeram o segundo gol da partida, aos 19 minutos da etapa final. Após cruzamento de Cueva pelo lado direito, Farfán desviou a bola de leve, que passou por entre as pernas de Reid e sobrou para Ramos. O zagueiro do Emelec aproveitou a sobra e acertou uma bomba de primeira no fundo da rede de Marinovic, para delírio dos fanáticos torcedores peruanos.