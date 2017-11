Jô diz que vai continuar no Corinthians e vê temporada como a melhor da carreira

ALEX SABINO E LUIZ COSENZO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor de dois gols na vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 3 a 1, nesta quarta-feira (15), no Itaquerão, o atacante Jô, 30, assegurou que vai permanecer no clube para a próxima temporada. Ele foi contratado em novembro do ano passado em baixa após atuar nos Emirados Árabes e na China. Quando chegou, afirmou que tinha mudado sua postura fora das quatro linhas após frequentar muitas baladas durante sua passagem pelo Atlético-MG e Internacional. "Foi a melhor temporada da minha carreira, até porque consegui focar meu trabalho, desempenhar todas as funções que me pediam. Quero cada vez mais buscar coisas maiores. Vou continuar no Corinthians e quero o título da Libertadores no ano que vem. Já ganhei a Libertadores uma vez e quero sentir o gostinho de ganhar no Corinthians", disse o jogador, que tem contrato com o clube alvinegro até 2019. "Não sei se sou o craque do campeonato, mas acho que fiz um bom trabalho. Pude ajudar a equipe com gols e de outras maneiras", acrescentou o artilheiro do Brasileiro com 18 gols. Na entrevista após o jogo contra o Fluminense, o treinador corintiano, Fábio Carille, afirmou que a princípio ficou preocupado com a contratação do atacante Jô. Ele disse que buscou informações em Porto Alegre e Belo Horizonte sobre o atleta e não gostou. "Sobre o Jô, tudo que ouvi desse cara. Já falei várias vezes das informações que busquei em Belo Horizonte e Porto Alegre. 'O que estão arrumando para mim', pensei. Desde a Florida Cup, ele foi muito positivo, vinha de seis, sete meses sem jogar. Mas ele é a cara desse grupo, não sou eu. Que cara positivo. Lembro quando eu tirei ele contra o Audax, ele [Jô] foi o que mais falou no vestiário. Me sinto muito orgulhoso de ter esse grupo trabalhando comigo", disse o treinador. Revelado pelo Corinthians em 2005, quando foi campeão brasileiro aos 18 anos, Jô marcou 25 gols até agora em 2017. Sete foram com o pé direito, 13 com o esquerdo, quatro de cabeça e um com o braço, feito contra o Vasco, no Itaquerão -o lance foi fundamental e serviu para apagar o incêndio em momento que a campanha no segundo turno ameaçava sair do controle. A irregularidade da jogada, não assinalada pela arbitragem, não diminuiu a sua importância.