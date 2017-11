Maratona vai tomar ruas de Curitiba neste domingo

(foto: Divulgação)



A tradicional Maratona de Curitiba acontecerá no próximo domingo (19). De acordo com a Global Vita, organizadora do evento, já são mais de 6 mil atletas confirmados. Com largada às 7 horas (de Brasília), na Praça Nossa Senhora da Salette, no Centro Cívico, terá provas de 5 kms, 10 kms, 42kms individual e revezamento em dupla. São atletas de 26 estados do Brasil, da Argentina, Bahrein, Estados Unidos e Paraguai. A corrida de 42km percorre mais de 20 bairros com vários trechos em aclives e declives e superação para os atletas. Inscrições e informações no www.maratonadecuritiba2017.com.br

“Percorremos um caminho extenso para chegar até aqui, esse resultado foi alcançado com muito planejamento e uma equipe de trabalho incrível em todo o processo. A Maratona de Curitiba é sem dúvida o maior projeto que temos na casa, vamos trabalhar com força total para entregar uma maratona que a comunidade de corredores curitibana, tenha orgulho de chamar de Nossa Maratona”, nos revelou Arthur Trauczynski, diretor de negócios da Global Vita.

#NossaMaratona

O chamamento de #NossaMaratona pretende valorizar artistas locais, aspectos culturais e históricos dos mais de 20 bairros da capital paranaense diretamente envolvidos na prova. “Uma corrida da cidade, em que as pessoas se sintam orgulhosas e participem dela de diversas maneiras: correndo, apoiando, incentivando e valorizado os bairros de Curitiba” destaca Trauczynski.



A Maratona de Curitiba conta com a Direção Técnica de Tadeu Natálio, diretor responsável pela organização de oito edições da Meia Maratona das Cataratas.



Serviço

Maratona de Curitiba 2017

Quando/onde: Domingo, 19 de novembro da 2017, 7 horas (horário de Brasília), com largada na Praça Nossa Senhora de Salette, Centro Cívico, Curitiba-PR

Organização: Global Vita Sports

Inscrições e informações: www.maratonadecuritiba2017.com.br