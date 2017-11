'Barreiras' tenta transmitir quanto de desamor existe no amor

ANDREA ORMOND SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Isabelle Huppert não salva "Barreiras" do marasmo. Tampouco garante fogos de artifício. Na mediana de leves inspirações, o longa-metragem de Laura Schroeder salva-se por tiradas que parecem grandiosas no roteiro, mas que são apenas satisfatórias na tela. Catherine (Lolita Chammah) abandonou a filha, Alba (Themis Pauwels). Alba foi criada pela mãe de Catherine (Elisabeth, vivida por Huppert). Elisabeth sempre teve uma relação conturbada com a filha e com o próprio pai. Catherine quer agora se reaproximar da garota. São três tipos de abandono, que se misturam: Catherine, Alba e Elisabeth. Fosse "Barreiras" um livro, poderia ter mais de 500 páginas, misturando passado e presente sobre as gerações da mesma família. Não é à toa que se percebe a mão pesada da romancista Marie Nimier, que divide o roteiro com Laura Schroeder. Como filme, a tarefa de transformar essa massa de informações complexas requer habilidade visual. Schroeder garante isso na cena de um baile na casa de campo de Elisabeth -uma alucinação de Catherine. Mesmo coadjuvando, Huppert contracena com Chammah -sua filha, na vida real- e traz aqui o lampejo da frieza que a tornou conhecida. "A Professora de Piano", de Michael Haneke, é uma de suas apoteoses. Está claro em "Barreiras" o suporte de músicas, que suavizam o contato desastrado de Catherine com Alba. Catherine é frágil, alguém que não internalizou a maternidade e troca os pés pelas mãos. O tempo todo. Os versos cantados por ela servem de muleta (explícita) para o que precisa dizer. Uma descida de Alba pelo rio, em uma canoa, lembra a Ofélia pré-rafaelita de John Everett Millais, e ficamos na torcida para que o pior não aconteça. Ponto positivo, a personagem de Alba deixa claro que o mal estar também bate ponto no mundo infantil. Crianças não são apenas anjos felizes, colhendo flores e amoras pelo meio do caminho. "Barreiras" promete contar uma história dentro da outra, com tantas camadas que não consegue dar conta de todas. Deveria ter diminuído as expectativas, queimado a gordura e poderia ser muito bom. Noves fora, é bom. Pré-candidato de Luxemburgo ao Oscar 2018, acaba sendo a tentativa esforçada de transmitir a mensagem difícil: o quanto de desamor existe no amor. Mesmo entre mães e filhos. O trailer de "Barreiras" está disponível em https://youtu.be/MTC5Cpvarc8 BARREIRAS DIREÇÃO Laura Schroeder ELENCO Lolita Chammah, Thémis Pauwels e Isabelle Huppert PRODUÇÃO Luxemburgo, 2017, 12 anos AVALIAÇÃO bom