Em 1º documentário, Dhalia filma yoga como experiência terapêutica

CÁSSIO STARLING CARLOS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filmes que registram experiências místicas ou crenças esotéricas costumam esbarrar nos limites da adesão ou da crítica fria que ridiculariza. "On Yoga - A Arquitetura da Paz" segue o primeiro rumo, portanto não deve ser indicado aos céticos. O diretor brasileiro Heitor Dhalia, em seu primeiro documentário, evita invencionices e adota o recurso seguro de acompanhar o ponto de vista de um personagem, o fotógrafo Michael O'Neill, que descobriu e vivenciou a yoga como experiência terapêutica. A primeira sequência sugere um clássico documentário de personalidade, com O'Neill evocando seu trabalho como retratista de celebridades e especificando a indecifrável aura que a fotografia alcança quando não se consome na banalidade dos egos. Um dano neurológico, contudo, o bloqueia fisicamente e O'Neill encontra nos rituais físicos e metafísicos da yoga uma terapia que o leva a viajar regularmente à Índia e ao Tibete, onde passa a registrar tipos humanos, crenças e espaços. Ali, segundo o fotógrafo, ele passa de retratista a antropólogo. Suas imagens não se reduzem ao registro de exotismos, apreendem práticas e o transe com um olhar ao mesmo tempo estrangeiro e imerso, como se o artista e seus temas estivessem sob o que as religiões chamam de "entusiasmo". Essa segunda etapa do percurso esbarra nos limites do cinema de Dhalia, com o mesmo tipo de encantamento por belas imagens onipresente em seus longas de ficção, composições que seduzem os sentidos, mas não provocam sentido. O cineasta, por exemplo, recria poses clicadas por O'Neill, utiliza a câmera flutuante à maneira de Terrence Malick e embala tudo com a trilha minimalista pastichada de Philip Glass. Ainda bem que outros personagens logo arrancam o filme desse transe esteticista. A partir daí, "On Yoga" avança em torno das questões espirituais e filosóficas que os yogis seguem há séculos, em contraste com as tendências materialistas, consumistas e violentas que nossa história acumula. As falas de gurus e de discípulos poderiam soar apenas como um discurso hippie anacrônico. No entanto, em meio à atual temporada de gritarias, elas têm a vantagem de restaurar um silêncio que ecoa. O trailer de "On Yoga - Arquitetura da Paz" está disponível em https://youtu.be/Mfbeim7Bro4 ON YOGA - Arquitetura da Paz DIREÇÃO Heitor Dhalia PRODUÇÃO Brasil/Índia/China/EUA, 2017, 12 anos QUANDO estreia nesta quinta (16) AVALIAÇÃO bom