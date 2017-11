Marcos Piangers faz palestra de graça em Curitiba nesta quinta

(foto: Renata Cechinel/Divulgação)

O jornalista, radialista, apresentador, escritor e palestrante Marcos Piangers estará em Curitiba nesta quinta-feira (16), participando do VOA - Vozes do Amanhã, promovido pelo Sistema Fiep. O evento acontece seguindo o exemplo das conferências TED e TEDx, que consistem em apresentações rápidas com o intuito de disseminar ideias. Os vídeos das conferências costumam bombar na internet e os de Piangers, que já palestrou três vezes no TEDx, têm mais de 20 milhões de visualizações.

O Vozes do Amanhã tem como objetivo apresentar boas ideias e práticas que surgiram dos alunos do Colégio Sesi, dos cursos do Senai e das Faculdades da Indústria no Paraná. Os alunos terão 10 minutos para apresentar seus projetos e como recurso de apoio poderão montar uma apresentação com no máximo 20 slides. Além da presença de Marcos Piangers como palestrante, o evento conta ainda com a palestra da youtuber Elisa Seidel, ex-aluna do Colégio Sesi. Elisa tem mais de 96 mil inscritos no canal em que fala sobre games.

Entre os trabalhos e ações apresentados estão desde a experiência dos jovens na liderança de grêmios estudantis, até projetos desenvolvidos em sala de aula para melhorar, de alguma maneira, a vida em comunidade. É o caso de um colete desenvolvido para motoboys que utiliza a energia solar para carregar celulares e outros equipamentos eletrônicos; a criação de uma luva-guia que, através de sensores, auxilia pessoas com deficiência visual a se locomoverem; e a criação de um lápis sustentável feito a partir do bagaço da cana de açúcar.

Para a gerente executiva de Educação do Sistema Fiep, Giovana Chimentão Punhagui, os projetos inovadores são estimulados pela metodologia de ensino proposta pelo Sistema Fiep. “Os alunos são constantemente desafiados a buscar soluções com base em suas experiências, interesses, aptidões e os conteúdos aprendidos nas aulas e nas oficinas das quais eles participam. Nesse contexto, acabam surgindo muitos projetos que realmente fazem a diferença e podem melhorar a vida de muitas pessoas. E nada melhor do que um evento para apresentar essas ideias e fazer com que elas se espalhem”, diz.

O Vozes do Amanhã é gratuito e aberto ao público, mas as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site sistemafiep.com.br/voa.



Serviço:

Vozes do Amanhã

Data: Hoje (16)

Horário: 19h

Local: Campus da Indústria

Endereço: Avenida Comendador Souza Franco, 1341