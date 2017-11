Anitta e J. Balvin cantam 'Downtown' ao vivo, antes do lançamento da música 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta e J. Balvin cantaram ao vivo a música "Downtown", resultado de uma parceria entre os músicos. A apresentação aconteceu na última terça (14) em um evento da Spotify (plataforma de músicas) em Las Vegas (EUA). O clipe da música foi gravado em Nova York, em um hotel no coração de Manhattan. No entanto, a versão em estúdio da canção ainda não foi lançada oficialmente. "Downtown" é parte do projeto "Xeque-Mate" de Anitta, lançado em agosto com a promessa de emplacar um clipe novo por mês até o fim do ano. No vídeo, compartilhado por internautas nas redes sociais, é possível ter uma ideia de como será o hit. Cantado em espanhol, a música promete uma "pegada reggaeton" com uma batida sensual. Essa é a terceira parceria internacional de Anitta em 2017. Só esse ano a cantora já lançou "Will I See You" com o americano Poo Bear e "Is That for Me", com o DJ sueco Alesso. "Downtown" deve ser o penúltimo clipe do projeto "Xeque-Mate". O último, como foi anunciado por ela, será o vídeo da música "Vai Malandra", gravado no Morro do Vidigal com biquíni de fita isolante.