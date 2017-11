Vasco tem dificuldade de fazer gol e emperra no Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos times na briga por uma vaga na próxima Libertadores, o Vasco tem falhado na hora de fazer gol. E a falta deles tem sido decisiva para a equipe emperrar na classificação. O time parou na oitava colocação e não consegue dar o 'pulo do gato' para se firmar no G-7. Diante do Atlético-MG, a situação ficou evidente. O time teve grande atuação e criou inúmeras oportunidades de gol. O problema foi vencer Victor. O Vasco teve 19 finalizações. Desse total, acertou dez no gol. A falta de qualidade no lance final fez com que o time não vencesse na última quarta-feira (15). Paulinho foi um dos destaques do time. Apesar dos 17 anos, mostrou grande personalidade e participou intensamente do jogo. Por outro lado, foi responsável por dois gols perdidos. No primeiro, viu Victor fazer boa defesa. No segundo, acertou a trave. Zé Ricardo mostra tranquilidade com o jovem e promissor atleta. "Cobrança só fazemos a quem tem capacidade. Ele é promissor, assumiu muitas responsabilidades com apenas 17 anos. Hoje estava muito chateado no vestiário, só fui dar uma palavra de consolo. Não fugiu do jogo em momento algum. Isso é um aspecto importante. Não tem caça às bruxas nem vamos crucificar o garoto, porque o mais importante é que ele vem se desenvolvendo", explicou o treinador. É verdade que o Vasco emperrou na tabela, mas também é verdade que o time mudou de realidade com a chegada de Zé Ricardo e fugiu da luta contra o rebaixamento. São 11 jogos de invencibilidade, sendo sete empates. Faltam três rodadas e o Vasco ainda acredita na vaga. "Quando chegamos, o Vasco estava em 14º lugar. Só subiu na tabela. Essa perspectiva foi aumentando por culpa nossa, conseguimos fazer o resultado. Mas, logicamente, você cria expectativa e se frustra. Mas o grupo mostrou que pode jogar dentro e fora de casa com o mesmo rendimento", finalizou Zé Ricardo. Com o resultado, o Vasco chega aos 50 pontos, mas se mantém na 8ª posição. Nesta quinta, Botafogo e Flamengo entram em campo e podem disparar na classificação. O Vasco volta a campo no domingo (18), quando visitará o Atlético-PR.