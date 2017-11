Museu da Imagem e do Som fica fechado até o dia 20

A Secretaria de Estado da Cultura informa que no período de 16 a 20 de novembro o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) estará fechado ao público para montagem da exposição “Todas as Pontas do Lápis”, que ocupará todas as salas do museu.

O Museu reabre no dia 20 de novembro (segunda-feira), às 19h, com a abertura da exposição que homenageia o cantor e compositor de samba paranaense, Palminor Rodrigues Ferreira (1942-1978), o Lápis.