Polícia Civil faz ação para prender 35 acusados de tráfico no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro fazem nesta quinta (16) uma operação para cumprir 35 mandados de prisão contra acusados de envolvimento com a venda de drogas ilícitas em Saquarema, na região dos lagos fluminense. Também estão sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. As informações são da Agência Brasil. Segundo o MP, mesmo presos, dois denunciados à Justiça continuavam controlando as ações do grupo criminoso no município. Diego Teixeira Martini de Castro Ferreira, conhecido como Maradona, e Maycon Pereira Carneiro Barbosa, o Maikinho, compravam drogas e armas para a venda em Saquarema. Eles são acusados de financiarem a operacionalização da venda de drogas e o pagamento aos integrantes da organização criminosa. Durante as investigações, segundo o MP, foram inclusive captados diálogos entre os integrantes da quadrilha em que ameaçavam de morte integrantes de grupos rivais. Os acusados respondem por crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. CAJU Duas pessoas morreram depois de confrontos armados na comunidade do Parque Alegria, no Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro, na noite desta quarta (15). Segundo a UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) da área, os conflitos foram entre criminosos rivais e não envolveram a polícia. Os corpos foram encontrados em diferentes pontos. A Polícia Civil foi acionada para fazer uma perícia no local. Logo depois, criminosos atacaram a base avançada da UPP do Caju, localizada no Pontilhão. Um policial militar ficou ferido no braço com estilhaços de concreto. Ele foi encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar e liberado em seguida. O policiamento segue reforçado na região, mas, segundo a PM, não foram registrados novos tumultos.