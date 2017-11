Kim Kardashian revela o gênero de seu terceiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mamãe pela terceira vez, Kim Kardashian,36, confirmou que terá outra menina. Em entrevista à apresentadora Ellen DeGeneres, na última quarta (15), a socialite confirmou, sem querer, os boatos de que teria uma menina. Ela e o marido Kayne West pagaram cerca de US$ 45 mil (R$ 140 mil) por uma barriga de aluguel, já que, devido à complicações da última gravidez, Kim poderia ter uma gestação de risco. Na entrevista, Kim explicava como a filha mais velha, North West, 4, estava lidando com a situação. Sem ter a intenção, a estrela de "Keeping Up With The Kardashians" disse que a pequena estava curiosa com as coisas "da irmãzinha". "Minha filha acha realmente complicado. Tivemos chá de bebê durante o fim de semana. E pensei: 'Eu realmente quero ter um chá de bebê porque eu quero que ela sinta que algo está acontecendo e que ela realmente entendeu isso'. As pessoas trouxeram brinquedos e presentes. Ela estava abrindo todos no dia seguinte e ela disse: 'Mãe, minha irmãzinha não está aqui. Eu acho que preciso de todos os brinquedos dela no meu quarto. Eu vou brincar com eles e apenas me certificar de que eles estão ok para a bebê'", disse Kim. A apresentadora completou: "Ela faz testes em brinquedos e você acabou de nos dizer que é uma garota!", disse Ellen. "Oh, acho que sim! Sim, é. North está muito animada com isso. Vamos ver se isso dura. Eu não expliquei a ela, 'Ok, às quatro da manhã, quando você chegar no meu quarto, eu estarei com sua irmã, tenho que alimentá-la'. Vamos ver como isso vai ser", respondeu Kim. IRMÃS MAMÃES Além de Kim, suas irmãs estrelas de "Keeping Up With The Kardashian" também serão mamães. Em questão de meses outros dois bebês devem passar a fazer parte dessa glamourosa família americana. Kylie Jenner e o rapper Travis Scott, juntos desde abril, também devem ter uma menina no começo de 2018. Khloe Kardashian, meia-irmã de Kylie, está gestando o filho de seu namorado Tristan Thompson, famoso jogador de basquete. O bebê de Khloe deve ser o primeiro a nascer, pelos cálculos, a socialite já está no quinto mês de gravidez.