Atlético-MG faz as contas por Copa Libertadores e precisa de feito inédito

VICTOR MARTINS BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O empate por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, fechou a semana do Atlético-MG fora de Belo Horizonte. Foram dois jogos e apenas dois pontos conquistados. Na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores, o clube mineiro tinha como meta conquistar ao menos quatro pontos nos compromissos fora de casa contra Bahia e Vasco. Neste momento, a distância para o G-7 está em três pontos apenas, mas pode ficar maior, já que Botafogo e Flamengo entram em campo nesta quinta-feira (16), contra Atlético-GO e Coritiba, respectivamente. Em caso de triunfos dos cariocas, a diferença de pontos para a zona de classificação para a Libertadores pode subir para seis pontos. Mas nem mesmo os dois jogos seguidos sem vitórias diminuíram a confiança dos atleticanos, que seguem acreditando na conquista de uma vaga na principal competição de clubes da América do Sul. Na busca pela sexta participação consecutiva na Libertadores, o clube mineiro sabe que precisa vencer os três jogos que restam, contra Coritiba, Corinthians e Grêmio, além de contar com tropeços dos adversários. Feito que o Atlético ainda não conseguiu neste Brasileirão. As maiores sequências foram de duas vitórias apenas. "O otimismo continua. Ainda vamos disputar mais nove pontos e podemos chegar a 56. Não é impossível nos vencermos os nossos últimos três jogos e nossos adversários largarem pontos pelo caminho", disse o técnico Oswaldo de Oliveira. Dos três jogos que restam ao Atlético-MG, apenas o Coritiba ainda tem o que buscar neste Brasileirão. A equipe treinada por Marcelo Oliveira luta contra o rebaixamento. Já Corinthians e Grêmio estão com suas situações resolvidos. O time paulista foi campeão brasileiro nessa quarta-feira, enquanto os gaúchos estão envolvidos na final da Libertadores e já têm vaga assegurada na próxima edição do torneio. Como ainda é possível se classificar, o Atlético mantém a esperança. De acordo com o goleiro Victor, enquanto for possível, o time vai brigar por essa vaga. "Temporada não acabou ainda, temos objetivo de buscar a vaga na Libertadores. Temos chances, vamos brigar por isso. Vamos lutar até o final". G-9 A situação pode ficar menos complicada para o Atlético-MG em caso de títulos de clubes brasileiros nos torneios internacionais. Se o Grêmio conquistar a Libertadores e o Flamengo for Campeonato da Copa Sul-Americana, o G-7 do Brasileirão pode virar até G-9. Nesse cenário, a possibilidade de classificação do Atlético ficaria maior, especialmente após o empate com o Vasco. Resultado que colocou o clube mineiro na nona colocação do Brasileiro. "A gente queria a vitória, mas pelas circunstâncias foi um ponto importante. Temos mais três rodadas para seguir em busca da Libertadores", disse o capitão Leonardo Silva. O Grêmio já está na final da Libertadores. Joga contra o Lanús, da Argentina, nos dias 22 e 29 deste mês. Já o Flamengo está na semifinal da Copa Sul-Americana. Os jogos com o Junior Barranquilla, da Colômbia, estão marcados para os dias 23 e 30 deste mês. A outra semifinal vai ser disputada entre Independiente, da Argentina, e o Libertad, do Paraguai. A final do torneio vai ser disputada somente em dezembro.