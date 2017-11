Pressa do Inter por novo técnico pode dificultar negociação com Abel Braga

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter quer anunciar seu novo técnico "o quanto antes". E essa pressa pode atrapalhar na conversa com o nome predileto para o cargo. Como Abel Braga ainda tem contrato com o Fluminense, não deve negociar nada para 2018 enquanto a ligação com os cariocas existir. Abel tem por definição não romper contrato com qualquer clube. Além disso, possui forte ligação com o Fluminense e, mesmo com o time longe das primeiras posições, goza de respeito e admiração da direção do clube. Não pretende arranhar tal imagem. O vínculo do treinador tem mais um ano de duração e o rompimento apresenta-se com duas alternativas. A primeira é o treinador solicitar saída do clube e negociar a multa rescisória. A segunda é o Inter arcar com o pagamento pela rescisão integralmente, como fez com Guto Ferreira. O valor, desta vez, supera R$ 1 milhão. E o Inter quer resolver isso para ontem. Segundo o vice de futebol Roberto Melo, a meta é ter o novo treinador contratado o quanto antes para "não perder tempo". "Não temos prazo. Vamos tentar fazer isso acontecer o quanto antes para não perdermos tempo. Os melhores treinadores, geralmente, têm uma procura muito grande e o mercado cada vez mais restrito. Então vamos tentar o quanto antes achar o nosso treinador para o ano que vem", afirmou. Além das características elencadas nos últimos dias, a direção vermelha tratou de esclarecer que não descarta técnicos empregados ou mesmo qualquer nome que não esteja no mercado. A única situação tabulada é que a ideia é não contratar técnico estrangeiro no momento. "Pode ser empregado, pode ser que esteja empregado até o fim do campeonato, pode ser que não esteja trabalhando. Temos alguns nome se vamos a partir de hoje [quarta-feira] trabalhar mais em cima deles", completou. Roger Machado é o segundo na lista de alvos. O técnico teve passagens recentes por Grêmio e Atlético-MG e está aguardando contato para firmar com Inter. A reportagem do UOL Esporte apurou que Roger gostaria de comandar o time vermelho e um acerto poderia acontecer rapidamente.