Rapper e youtuber, Lil Peep morre após overdose

Lil Peep, um nome em ascensão do rap e estrela do YouTube, morreu aos 21 anos, confirmous seu representante no Reino Unido ao jornal "The Guardian".



O músico, cujo nome verdadeiro é Gustav Åhr, foi levado a um hospital após sofrer uma overdose, de acordo com o empresário Adam Grandmaison. Em um vídeo postado horas antes de sua morte, ele diz ter tomado medicamentos prescritos. "Estou bem, eu não estou doente", afirma.



Peep ganhou fama neste ano com seu hip-hop misturado a elementos de emo, punk e trap. Suas músicas, altamente emotivas, falam, entre outros temas, sobre depressão e uso de drogas.



O cantor foi descrito pela publicação musical americana Pitchfork como "o futuro do emo". Seu disco de estreia, "Come over when you're sober (part one)", foi lançado em setembro.