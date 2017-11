Promessa do rap, Lil Peep morre aos 21 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper norte-americano Lil Peep morreu na noite desta quarta (15) aos 21 anos. A morte foi confirmada por seu representante, Chase Ortega, ao "El País". De acordo com o empresário Adam Grandmaison, Lil Peep, cujo nome verdadeiro era Gustav Ahr, foi internado com suspeita de overdose. A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada. Nascido em Nova York, com pai alemão e mãe de origem irlandesa, o rapper falava abertamente nas redes sociais e em suas letras sobre seu vício em cocaína e no medicamento xanax (usado para controlar a ansiedade). Algumas horas antes de morrer, o artista postou em seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/p/BbhJN8MFBlT/) que estava tomando medicamentos prescritos e que estava bem. Em fevereiro, postou no Twitter que "sou um deprimido, viciado em drogas e estou me aproximando do meu limite". No YouTube, seu canal tinha mais de 300 mil seguidores.