Arsène Wenger diz que lesão de Cazorla é a pior que já conheceu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para Arsène Wenger, técnico do Arsenal, a lesão de Santi Cazorla é a pior que ele já viu na vida. O meio-campista não joga desde outubro de 2016 por conta de um problema no tendão de Aquiles do pé direito e teve risco de amputação após grave infecção. "Começou com uma dor no calcanhar e foi ficando pior e pior. Sei o quanto Cazorla ama jogar futebol e estar lá no dia a dia, então eu realmente sinto muito pelo que tem acontecido com ele", disse Wenger, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira (16), dois dias antes do clássico contra o Tottenham. "É inacreditável. A última vez que eu o vi foi há um mês e eu disse a ele para se preparar o melhor que puder e tentar treinar. Espero que ele volte em janeiro. Deixei ele fora do time esperando que ele possa estar disponível em janeiro", completou. Questionado sobre a possibilidade de Cazorla nunca mais jogar futebol de novo, Wenger preferiu se manter otimista. "Espero que você esteja errado", disparou.