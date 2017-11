Polícia prende quadrilha de roubos a mão armada em Curitiba

(foto: Guarda Municipal de Curitiba)

Uma operação comandada pela Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), com apoio do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e Guarda Municipal de Curitiba, prendeu até agora nove integrantes de uma quadrilha suspeita de vários roubos a mão armada em Curitiba e Região, além de suspeitos de tráfico de drogas e associação crimonosa. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta (16) comom o objetivo de cumprir 17 mandados judiciais, entre eles, cinco de prisões temporárias - contra um grupo suspeito de cometer vários roubos a mão armada na capital e região, além de suspeitos de tráfico de drogas e associação criminosa.

Até agora foram apreendidas também quatro armas de fogo, várias munições, bem como diversos entorpecentes foram apreendidos pelas equipes.

A ação contou com mais de 50 homens, entre policiais civis e guardas municipais. O Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) também deu apoio. As investigações duraram dois meses, até que o grupo fosse gradativamente identificado.

O delegado-operacional, da DFR, Andre Feltes, revela que o pedido de prisão temporária de parte do grupo foi deliberada depois que um homem de 54 anos sofreu um roubo no último dia 03/11, ocorrido no Jardim Itália, em São José dos Pinhais. “Na ocasião, os criminosos agrediram violentamente a vítima antes de levar aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro e seu telefone celular”, fala Felts.

Os presos por força de mandado de a prisão temporária deverão permanecer custodiados no setor de carceragem temporária por, pelo menos, 30 dias.