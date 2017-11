Companhia de teatro recebe 20 novas acusações contra Kevin Spacey

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de acusações de abuso contra o ator Kevin Spacey aumentou sensivelmente. De acordo com o jornal inglês "The Guardian", o Old Vic Theatre recebeu 20 testemunhos de comportamento inadequado do astro americano, no período em que ele foi diretor artístico da companhia de teatro londrina. As investigações no teatro começaram após a denúncia do ator Roberto Cavazos de assédio contra Spacey. "Parece que só era preciso ser um rapaz de menos de 30 anos para que Spacey se sentisse livre para nos tocar", escreveu o ator, que disse ter tido "encontros desagradáveis" com o americano. O ator ficou à frente do grupo entre 2004 e 2015. De acordo com a companhia, um culto em torno da personalidade de Spacey e seu status de celebridade impediram que as pessoas falassem antes, particularmente jovens atores. "Isto é claramente inaceitável, e o Old Vic pede sinceras desculpas por não ter criado um ambiente onde as pessoas se sentissem capazes de falar livremente", declarou o grupo em comunicado. Nick Clarry, presidente da companhia, completou dizendo que "um comportamento inadequado de qualquer um que trabalhe no Old Vic é completamente inaceitável. Queremos criar um ambiente seguro, sem espaço para assédio ou bullying de qualquer tipo." De acordo com os testemunhos coletados pelo grupo, quase todos os casos aconteceram antes de 2009. Diretor artístico do Old Vic, Matthew Warchus declarou que sente "uma profunda simpatia por todos que se apresentaram e disseram que se sentiram atacados por seu antecessor. Todos têm o direito de trabalhar em uma ambiente livre de assédio e de intimidação." ASSÉDIO EM HOLLYWOOD HARVEY WEINSTEIN No caso que foi o estopim para a avalanche de acusações em Hollywood, o outrora poderoso produtor de 65 é acusado de ter assediado e estuprado mulheres ao longo de três décadas. Entre as vítimas estão Angelina Jolie, Ashley Judd e Gwyneth Paltrow. Bob Weinstein, irmão de Harvey, também foi acusado de assédio. KEVIN SPACEY O ator de 58 anos foi acusado pelo colega Anthony Rapp de o ter assediado fisicamente quando a vítima tinha 14 anos. O ator mexicano Roberto Cavazos fez acusações semelhantes na época em que trabalhou com Spacey no Old Vic Theatre. Após as acusações, a Netflix suspendeu a última temporada da série "House of Cards" e afastou o ator do programa, além de cancelar o lançamento do filme "Gore", protagonizado por Spacey. JAMES TOBACK Segundo o "Los Angeles Times", mais de 30 mulheres denunciaram o diretor e roteirista de 72 anos de cometer assédio sexual. Autor da reportagem, Glenn Whipp disse ter sido contatado por 193 mulheres com acusações semelhantes contra Toback, autor do roteiro de filmes como "Bugsy" e "O Apostador". ROMAN POLANSKI Além de ter estuprado uma garota de 13 anos em 1977, o cineasta franco-polonês de 84 anos também é alvo de, pelo menos, outras quatro acusações contra mulheres menores de idade, entre elas a atriz Charlotte Lewis. Em Paris, uma retrospectiva de sua obra foi alvo de críticas por um grupo feminista. DUSTIN HOFFMAN O ator que tem hoje 80 anos é acusado de ter assediado sexualmente a escritora Anna Graham Hunter, então com 17 anos, no set do telefilme "A Morte de um Caixeiro-Viajante", em 1985. Ele teria falado de sexo para ela e a apalpado. Hoffman se desculpou e disse que aquilo não "reflete" quem ele é. BRETT RATNER A atriz Natasha Henstridge diz ter sido forçada a fazer sexo oral no diretor de "A Hora do Rush" e "X-Men: O Confronto Final" nos anos 1990. Além dela, outras atrizes e modelos, como Olivia Munn e Jaime Ray Newman, também relatam casos semelhantes envolvendo ele. Rattner, 48, nega as acusações. ED WESTWICK O ator conhecido por "Gossip Girl" foi acusado de estupro por Kristina Cohen e Aurélie Wynn. Ele nega. A polícia de Los Angeles abriu investigação sobre o primeiro caso. Com isso, a BBC suspendeu a exibição "Ordeal by Innocence". As gravações já iniciadas da segunda temporada de "White Gold", da Netflix, também foram suspensas.