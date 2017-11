Seguidores de religiões afro-brasileiras fazem protesto em Curitiba

(foto: Francielle Gomes)





Seguidores das religiões afro-brasileiras de Curitiba fizeram no Dia Nacional da Umbanda, na quarta-feira (15), dentro do evento Xeto Maromba Xeto, uma manifestação irreverente contra a intolerância religiosa e a discriminação. Praticantes da umbanda e do candomblé se reuniram e deitaram no chão do histórico Largo da Ordem, no centro da cidade, em sinal de humildade e harmonia entre todas as religiões.

O evento também contou com shows, intervenções artísticas, manifestações culturais populares e cortejo até as Gameleiras Sagradas Irôko – é um orixá muito antigo, simbolizado pelas árvores da Praça Tiradentes.

Por proposição da ONU, entre 2015 e 2024, celebramos a Década Internacional de Afrodescendentes, cuja pauta é “Reconhecimento, Justiça, Desenvolvimento e Enfrentamento às Discriminações Múltiplas ou Agravadas”. A atividade faz parte das celebrações do mês da consciência negra e será realizada em parceria com a prefeitura de Curitiba. A programação completa possui, entre os dias 01 de novembro e 03 de dezembro, diversas outras ações de valorização e visibilidade da ancestralidade negra na formação cultural de Curitiba.