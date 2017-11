Justiça condena ex-ministra que acusou Nadal de doping a indenizar tenista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A justiça francesa anunciou nesta quinta (16) a condenação de Roselyne Bachelot, ex-ministra dos esportes do país, por ter acusado Rafael Nadal de doping. Ela terá de pagar 12 mil euros (cerca de R$ 46,3 mil) ao tenista espanhol por danos morais. A declaração foi feita em programa de televisão em março de 2016, quando ela já não fazia mais parte do governo local. A ex-ministra foi condenada por difamação e teve a punição imposta pela justiça local. O valor corresponde à pena por danos morais mais os custos do processo. Além disso, Bachelot terá de pagar 500 euros (cerca de R$ 1,9 mil) a Nadal em caso de reincidência. Nessa segunda-feira (13), Nadal abandonou o ATP Finals após derrota para o belga David Goffin na estreia. O tenista espanhol sofre com dores no joelho direito.