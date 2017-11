Corinthians tenta manter base campeã e já busca lateral para vaga de Arana

DIEGO SALGADO E GABRIEL CARNEIRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de conquistar o hepta brasileiro, o Corinthians busca agora manter a base do elenco vencedor comandado por Fábio Carille. Após a vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, o diretor de futebol do clube, Flávio Adauto, disse que está otimista em relação à permanência de peças importantes da equipe e admitiu que busca um substituiu para o lateral Guilherme Arana. "A gente conversa todo dia. Tenho visto que a grande vontade deles é ficar. O Balbuena quer ficar, o Pablo quer ficar... O Arana até gostaria de ficar, mas não vamos truncar a carreira dele. O Jô quer ficar também, ele se reencontrou com a própria vida, com a carreira, como gente. Ele vive feliz aqui", disse Adauto. O dirigente corintiano confirmou que o clube foi procurado pelo Sevilla nas últimas semanas. Segundo ele, a negociação deve avançar e o lateral deve mesmo deixar o Corinthians em 2018. "Estamos pensando em várias nomes. Que ele [Arana] deve sair é bem provável. São de dois a três jogadores que a gente está olhando, o Cifut está apresentando dados e um desses vai vir reforçar o time", ressaltou. "Apesar que não desprezaremos nem o Moisés, nem o Romão, que está fora, e nem o Marciel que pode jogar na posição. Nós temos três garotos e o Carille gosta muita de aproveitá-los", completou o diretor alvinegro. Adauto mencionou ainda o caso de Danilo e abriu as portas para uma renovação de contrato. O jogador voltou aos gramados depois de 16 meses e disse que pretende jogar em 2018, ano em que ele completa 39 anos. "Todos merecem o respeito. Se um merece muito mais respeito é o Danilo. A gente precisa saber com ele, com o departamento médico, com os fisiologistas, se ele tem condição. Se ele tiver condição de prosseguir, é um desejo que ele fique do nosso lado porque ele pode ser muito importantes. Sentimos que ele pode estar recuperado", ressaltou Adauto. Ainda de acordo com ele, o Corinthians ainda não fechou com nenhum jogador para a temporada 2018. O dirigente admitiu que há reuniões, contatos, mas nada ainda consolidado. Ele também admitiu que o clube tem interesse no zagueiro Marllon, da Ponte Preta.