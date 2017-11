Anitta canta com Nick Jonas em homenagem a Alejandro Sanz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa que antecede o Grammy Latino começou agitada. Nesta quarta-feira (15), Anitta e Nick Jonas subiram juntos no palco em Las Vegas (EUA) para homenagear o cantor Alejandro Sanz, nomeado como personalidade do ano pela Academia Latina da Gravação. Na celebração do "Person of the Year", os artistas cantaram juntos a música "Looking For Paradise", de Alejandro Sanz com participação de Alicia Keys. Já ao fim da música o rapper Residente subiu ao palco para cantar ao lado de Anitta e Nick. Nas redes sociais, os fãs foram ao delírio comentando o dueto."Anitta e Camila, Anitta e Tyga, Anitta e Diplo, Anitta e Iggy, Anitta e Nick jonas. Aparentemente a Anitta tá fazendo mais para aproximar o Brasil dos EUA que o próprio Ministro das relações internacionais", brincou um seguidor. "Que dia difícil para ser hater da Anitta, né?", escreveu outra fã. Além do dueto ao lado do ex-Jonas Brothers, Anitta socializou na plateia e fez fotos ao lado de Camila Cabello, ex-integrante do Fifth Harmony e outros famosos como o cantor Sebastian Yatra e a modelo venezuelana Lele Pons.