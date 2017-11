Semana da Gastronomia Italiana acontece em Curitiba

O Senac PR com apoio do Consulado Geral da Itália em Curitiba realiza a 27ª Semana de Estudos e Pesquisas da Gastronomia Italiana, entre os dias 20 e 25 de novembro nos quatro Restaurante-escola do Senac (Curitiba, Caiobá, Foz do Iguaçu e Maringá). Para a Semana o Senac elaborou o menu em parceria com o premiado Chef Dudu Sperandio – especialista em cozinha italiana com experiência internacional em Milão e Londres.

A novidade dessa edição é um jantar gourmet com opção de harmonização de vinhos, que acontece no dia 22 de novembro. Prometendo uma verdadeira experiência gastronômica italiana, com direito a antipasto (entrada), primo piato (1º prato), secondo piato (2º prato) e dessert (sobremesa).

Para os outros dias, fettuccini com camarões flambados; robalo com pele crocante grelhado; spaguetti de tinta de lula com vegetais e camarão; lasagne verdi ala bolognese; ossobuco com polenta; nhoque de batata doce com ragu de linguiça; e rondeli de ricota com espinafre e nozes serão alguns dos pratos servidos no estilo buffet ou empratado.

Os preços variam de R$39,60 no empratado, a R$72,00 no jantar harmonizado. O buffet custa R$46,00 e R$54,00. Para saber a programação, cardápio completo e garantir uma reserva basta acessar o site www.pr.senac.br/semanagastronomica .

Palestra

Na segunda-feira (20) o chef convidado, Dudu Sperandio irá ministrar a palestra Sabores sem fronteiras – Itália no Restaurante-escola do Senac Curitiba Centro, às 18h. A palestra é gratuita e aberta para profissionais, alunos e também para os amantes da boa gastronomia.

As inscrições podem ser feitas pelo telefone 0800 643 6 346 e as vagas são limitadas.

Serviço:

Semana de Estudos e Pesquisas da Gastronomia Italiana

Data: 20 a 25 de novembro

Horário: das 11h30 às 14h (almoço) / Jantar (22/11): 19 às 23h

Local: Restaurante-escola do Senac Curitiba, Caiobá, Foz do Iguaçu e Maringá

Cardápio e Informações: https://www.pr.senac.br/semanagastronomica/