Rua Bley Zornig será revitalizada como polo das malhas

(foto: Ippuc (Ilustração))

A Rua Dr. Bley Zornig, conhecido polo comercial de tecidos de Curitiba, será renovada para atender o grande fluxo diário de clientes. Localizada no bairro Boqueirão, “a rua das malharias” reúne no entorno cerca de 600 empresas do ramo têxtil e é uma referência para quem busca tecidos, rendas, cortinas e materiais para casa.

Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), o projeto de revitalização da Bley Zornig tem o objetivo de melhorar os espaços de circulação e acessibilidade e criar um ambiente harmônico com o comércio. “A demanda é antiga e a ideia é trabalhar um desenho que impulsione grande potencial da localidade e atenda à demanda dos usuários”, explica o arquiteto José Marcos Novak, autor do projeto.

A proposta prevê o aprimoramento de seis quadras da rua compreendidas entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Carlos Essenfelder, onde comércio é mais denso. No trecho de 750 metros onde será feita a renovação da via estão presentes 187 estabelecimentos comerciais com alvará ativo, além das demais empresas do entorno, que atuam no ramo de varejo de tecidos, vestuários e acessórios.

O Boqueirão é o terceiro bairro com maior número de instalações comerciais da cidade (5.094), atrás da Cidade Industrial de Curitiba (5.250) e do Centro (9.955). Os dados são do Cadastro de Liberação de Alvarás da Secretaria Municipal de Finanças.

Planejamento

O estudo de revitalização da Bley Zornig prevê a implementação de um largo elevado no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora da Paz. A intervenção é para diminuir a velocidade dos carros, dar segurança aos pedestres e chamar atenção para a galeria comercial. “O balão formado pelo cruzamento favoreceu a criação deste espaço, onde se pretende inserir um grande totem com vitrines coloridas, que funciona como um marco visual e que corresponde à lógica do comércio local”, afirma Novak.

Além disso, todo o arruamento será repensado, com ênfase para a arborização, e a mobilidade. O mobiliário urbano previsto privilegiará o pedestre, com a padronização das calçadas. Também está planejada uma ciclovia para o trajeto. As ruas secundárias do entorno também receberão uma nova infraestrutura de estacionamentos.