Estudantes do Paraná se destacam em feira de inovação

(foto: HEDESON ALVES)

Estudantes da rede estadual de ensino do Paraná foram destaque na VI Feira de Inovação das Ciências e Engenharias, em Foz do Iguaçu. Alunos de escolas estaduais desenvolveram 37 trabalhos, com finalistas nas sete categorias.

O Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) de Curitiba, no bairro Boqueirão, teve quatro projetos entre os finalistas, que reuniu pesquisas elaboradas por alunos das redes pública (estadual e federal) e particular do Brasil, Paraguai e Argentina.

O projeto de “Biofiltro de resíduo orgânico aplicado na dessalinização de água salobra”, elaborado pelas alunas do 3° ano do curso de Meio Ambiente, Rebecca Carvalho Mendes, 18 anos, e Francielle Fernandes Gonçalves de Barros, também de 18 anos, ficou em primeiro lugar na categoria de ciências biológicas.

“Esse projeto foi desenvolvido para democratizar o acesso à dessalinização da água a pessoas e países que não têm condições de pagar. Em algumas regiões do Brasil, e em muitos países, as pessoas precisam caminhar quilômetros para conseguir água, que quase sempre é salgada. A nossa pesquisa tem como objetivo solucionar esse problema”, explicou Rebecca.

O segundo lugar na mesma categoria ficou com as estudantes do 4° ano do curso de Meio Ambiente Ana Beatriz Mendes Dantas, 17 anos, Luana Valezi, 18 anos, e Vitória Luciana de Souza, 17 anos, pela pesquisa de “Fotobiorreator de Microalgas para o tratamento de emissões gasosas com materiais alternativos”.

TROCA DE CONHECIMENTO

O estudante Juliano Sousa Jonas, 18 anos, do 3° ano do curso de Edificação, foi finalista na categoria de Engenharia com o projeto “Bloco cerâmico com resíduos orgânicos vegetais”.

“O grande legado da participação na feira foi a oportunidade de passar uma semana conhecendo e trocando informações com estudantes do Brasil e de outros países. Lá percebemos a importância do investimento em pesquisas científicas inovadoras”, disse.

O quarto trabalho selecionado do Ceep foi a pesquisa feita pelos estudantes do curso técnico em Eletrônica, “Carregador portátil a energia solar”, finalista na categoria de Engenharia.

Estudantes com superdotação pesquisam acessibilidade e sustentabilidade

Os estudantes com altas habilidades/superdotação que participam das oficinas pedagógicas nos Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) das escolas estaduais também marcaram presença na VI Feira de Inovação das Ciências e Engenharias com pesquisas relacionadas à mobilidade urbana, acessibilidade e sustentabilidade.

Os alunos do núcleo do Colégio Estadual Érico Veríssimo, em Cambé, no Norte do Estado, ficaram em terceiro lugar na categoria Áreas Temáticas com o projeto Travel.

A pesquisa, orientada pelos professores Eber Lee Cassiano dos Santos e Rosana Possebon Delgado Flenik, consiste em um equipamento de trilhos e roldanas, acoplado a uma trave de futebol e a uma peça de vestuário, para facilitar a movimentação lateral dos membros superiores e inferiores.

O projeto foi pensando com o objetivo de auxiliar professores ou colaboradores e facilitar a inclusão social e educacional de um aluno do município com paralisia cerebral. O equipamento pode ser removido e transportado facilmente por familiares, promovendo também uma maior interação.

Para conscientizar crianças e adolescentes de forma lúdica sobre a importância da preservação do meio ambiente, as alunas Maria Fernanda Polônio e Nety Kerler Carrai, que participam do NAAH/S na Escola Estadual Monteiro Lobato, em Sertanópolis, também na região Norte, desenvolveram o projeto “Jogo da Sustentabilidade” que consiste em um jogo de tabuleiro gigante. A didática foi trabalhada com alunos do fundamental das escolas da rede municipal.