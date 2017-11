O secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita, anunciou na manhã desta quinta-feira (16) uma série de medidas para o sistema penitenciário no Estado com o objetivo de evitar a superlotação.

Entre as medidas, estão a aquisição de seis mil novas tornozeleiras eletrônicas, a construção de mais celas modulares de concreto e obras de construção e ampliação de presídios que devem abrir centenas de vagas para novos presos.

"É um problema crônico que não só o Paraná, mas o Brasil inteiro, passa pelo problema de custódia de presos, seja em maior ou menor escala. Aqui no Paraná o problema é pontual. Nosso problema maior é a custódia de 9 mil presos por parte da Polícia Civil", garantiu Mesquita. De acordo com o secretários, outros 30 mil presos estão sendo administrados pelo departamento penitenciário "de maneira correta", garantindo que não há superlotação.

Cascavel

Mesquita também anunciou que serão investidos R$ 2 milhões na reforma da Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC), que foi palco de recente de uma rebelião, que durou 43 horas e acabou com com um detento morto, três agentes penitenciários e 28 presos feridos, além de um detento morto. Segundo o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen), 70% da penitenciária foi destruído durante o motim. Desde o fim da rebelião, os detentos estão abrigados em três pátios sob fiscalização de policiais militares e agentes do Serviço de Operações Especiais (SOE) do Depen.